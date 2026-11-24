information fournie par Reuters • 24/11/2026 à 06:00

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VALNEVA VLS.PA et KINGFISHER KGF.L doivent publier mardi leurs résultats respectifs avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N4711QY

(Rédigé par Diana Mandia)