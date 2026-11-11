information fournie par Reuters • 11/11/2026 à 06:34

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA - L'avionneur européen a annoncé mercredi avoir enregistré une commande de Cathay Group pour 14 appareils supplémentaires, comprenant 11 avions A330-900s ainsi que trois A321neos.

* RWE RWEG.DE , SIEMENS ENERGY ENR1n.DE , BRENNTAG BNRGn.DE , ABN AMRO ABNd.AS et SWISS LIFE SLHN.S doivent publier leurs résultats avant l'ouverture.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL5N46N26E

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)