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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 06:34

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Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA - L'avionneur européen a annoncé mercredi avoir enregistré une commande de Cathay Group pour 14 appareils supplémentaires, comprenant 11 avions A330-900s ainsi que trois A321neos.

* RWE RWEG.DE , SIEMENS ENERGY ENR1n.DE , BRENNTAG BNRGn.DE , ABN AMRO ABNd.AS et SWISS LIFE SLHN.S doivent publier leurs résultats avant l'ouverture.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL5N46N26E

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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AIRBUS
208,2500 EUR Euronext Paris +1,09%
BRENNTAG
61,600 EUR XETRA +0,69%
RWE
58,140 EUR XETRA -0,78%
SIEMENS
271,550 EUR XETRA +0,20%
SIEMENS ENERGY
119,840 EUR XETRA -3,43%
SWISS LIFE HLDG
990,600 CHF Swiss EBS Stocks +1,04%
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