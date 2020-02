Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 17/02/2020 à 08:37









IAG À SUIVRE À LONDRES PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse d'environ 0,3%. * AIRBUS - Les Etats-Unis ont annoncé vendredi qu'ils allaient relever de 10% à 15% les droits de douane sur les avions importés de l'Union européenne à partir du 18 mars, accentuant ainsi la pression sur Bruxelles dans le cadre du conflit sur les subventions accordées à Airbus. * FAURECIA a annoncé lundi viser une hausse de sa marge opérationnelle en 2020 grâce à la poursuite de ses mesures d'adaptation pour faire face à un marché automobile qui s'annonce difficile. * CARREFOUR a annoncé dimanche le rachat au Brésil de 30 magasins du distributeur Makro, pour un prix de 1,95 milliard de reais (environ 420 millions d'euros), payé en numéraire. * SAFRAN - Le gouvernement américain envisage d'opposer son veto à la livraison à la Chine de moteurs produits par CMFI, une coentreprise entre General Electric Co et Safran Aircraft Engines. Ces moteurs doivent équiper le futur avion de ligne chinois COMAC C919. * ALSTOM est sur le point de conclure un accord pour acheter les activités ferroviaires de Bombardier, une opération évaluée à quelque sept milliards de dollars sur la base de la valeur d'entreprise, a-t-on déclaré à Reuters de source proche du dossier. L'annonce pourrait être faite dès lundi. * BAYER et BASF ont été condamnés par la justice américaine à verser 265 millions de dollars (244,58 millions d'euros) à un agriculteur accusant leur herbicide dicamba d'avoir détruit son verger de pêches. Bayer, qui prévoit de faire appel de cette décision, recule de 1% dans les échanges avant l'ouverture selon le courtier Lang & Schwarz. * IAG - British Airways, compagnie aérienne du groupe IAG, a annoncé dimanche la démission son directeur d'exploitation, Klaus Goersch, et sa directrice des ressources humaines Angela Williams. * VINCI - Société Générale abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" avec un objectif de cours maintenu à 111,5 euros. * LEGRAND - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * ROCHE est indiqué en hausse de 1% après un relèvement de recommandation de Citigroup à l'achat contre neutre. (Laetitia Volga)

