ORANGE EST À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture des indices de référence en baisse d'environ 4% : * AIRBUS a annoncé lundi avoir signé une nouvelle facilité de crédit de 15 milliards d'euros et avoir suspendu ses prévisions pour 2020 en raison de la pandémie de nouveau coronavirus qui paralyse le secteur du transport aérien. * VINCI a annoncé lundi que la pandémie de coronavirus avait un impact significatif sur ses activités et qu'il ne pourrait pas atteindre ses objectifs financiers 2020. * TF1 et SAINT-GOBAIN - ont également retiré leurs prévisions 2020 en raison des incertitudes liées au Covid-19. * KERING a déclaré vendredi ne pas exclure une baisse de 15% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en données comparables, en raison de la pandémie de coronavirus, qui, selon le groupe français, ne remet toutefois pas en cause "les moteurs structurels" du développement du secteur du luxe. * VALLOUREC a annoncé vendredi avoir suspendu ses prévisions de résultats pour 2020 en raison de l'impossibilité de quantifier l'impact sur ses activités de l'épidémie de coronavirus et de ses retombées. * ORANGE - Le PDG du groupe, Stéphane Richard, a demandé le report du lancement en France de Disney+, la plate-forme de vidéos en streaming du géant du divertissement Walt Disney, en arguant d'un risque de saturation des réseaux. (Service Marchés)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -13.25% VINCI Euronext Paris -6.48% KERING (Ex: PPR) Euronext Paris -7.66% ORANGE Euronext Paris +2.92% SAINT-GOBAIN Euronext Paris -5.93% TF1 Euronext Paris -8.85% VALLOUREC Euronext Paris +0.08%