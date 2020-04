Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 16/04/2020 à 08:21









L'ORÉAL À SUIVRE À PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * ADP - L'exploitant d'aéroports a fait état mercredi d'une chute de 28,2% du trafic total en mars sur un an en précisant que la baisse avait été 58,5% dans les aéroports parisiens et qu'elle avait encore augmenté sur les deux premières semaines d'avril pour dépasser 90%. * LAGARDÈRE a dit mercredi prendre acte de la démission de Patrick Sayer de ses fonctions de juge au tribunal de commerce de Paris tout en s'étonnant du maintien par le fonds Amber Capital de sa candidature au conseil de surveillance de Lagardère en qualité de "membre indépendant". * VIRBAC a publié mercredi soir un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 14,3% à taux de change comparables et dit s'attendre à une baisse de l'activité et de la rentabilité au deuxième trimestre mais il a suspendu ses prévisions 2020. * LVMH et L'ORÉAL publieront leur chiffre d'affaires du premier trimestre après la clôture à Paris. * BIOMERIEUX a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires au T1 en hausse de 21,5% sur un an et a retiré ses objectifs financiers 2020 en raison des incertitudes liées au coronavirus. * ELIOR a indiqué jeudi que son conseil d'administration allait proposer de ne pas verser de dividendes aux actionnaires au titre de l'exercice 2019-2020. * ZALANDO s'est déclaré jeudi optimiste pour ses ventes au deuxième trimestre après un rebond en avril. (Service Marchés)

