Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SAP SAPG.DE - Le géant allemand des logiciels envisage de supprimer au moins 10.000 emplois dans le cadre d'une restructuration axée sur l'intelligence artificielle (IA), a rapporté jeudi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)