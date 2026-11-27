Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* SAP SAPG.DE - Le géant allemand des logiciels envisage de supprimer au moins 10.000 emplois dans le cadre d'une restructuration axée sur l'intelligence artificielle (IA), a rapporté jeudi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N4711QY
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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