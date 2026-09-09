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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 06:30
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* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* INDITEX ITX.MC - La maison mère de Zara doit publier ses résultats semestriels mercredi avant l'ouverture de la Bourse.

* SANOFI SASY.PA - RBC a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "performance du secteur" et un objectif de cours 80 euros.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N44W14H

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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SANOFI
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