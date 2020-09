Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 14/09/2020 à 08:30









AIR FRANCE-KLM À SUIVRE À PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * VEOLIA/SUEZ - L'offre de Veolia sur Suez, que le groupe dit "amicale" est en réalité "très hostile", a déclaré Philippe Varin, président du conseil d'administration de Suez, dans un entretien accordé au Journal du dimanche. De son côté, le PDG de Veolia, Antoine Frérot, a assuré que l'offre sur Suez ne présentait aucun risque pour l'emploi. * ASTRAZENECA a annoncé samedi la reprise des essais cliniques de son vaccin expérimental contre le coronavirus, les autorités sanitaires britanniques ayant estimé qu'il n'y avait pas de risque à les poursuivre. * EURONEXT a confirmé lundi le dépôt auprès de LONDON STOCK EXCHANGE d'une offre sur Borsa italiana, en partenariat avec la CDP (Cassa depositi e prestiti) italienne, contrôlée par l'Etat, et la banque INTESA SANPAOLO. DEUTSCHE BÖRSE a annoncé vendredi soir avoir soumis une offre sur l'opérateur de la Bourse de Milan. * Le secteur des SEMI-CONDUCTEURS pourrait réagir à l'annonce du rachat par l'américain Nvidia de l'activité dans ce secteur du japonais SoftBank, une opération qui pourrait atteindre 40 milliards de dollars. * AIR FRANCE-KLM pourrait ne pas survivre à la crise actuelle si la compagnie aérienne ne réduit pas suffisamment ses coûts, a déclaré dimanche le ministre néerlandais des Finances, Wopke Hoekstra. * LUFTHANSA - La branche suisse de la compagnie allemande pourrait supprimer jusqu'à 15% des 9.500 postes si elle ne parvient pas à un accord avec les syndicats sur des réductions de salaire, rapporte le journal dominical suisse Sonntagszeitung. * RENAULT - Luciano Biondo, qui dirigeait le site d'Onnaing-Valenciennes (Nord) de Toyota, a été recruté par Renault, qui a entamé une vaste restructuration de son organigramme depuis la prise de fonction de son directeur général, Luca de Meo, a rapporté vendredi le journal Les Echos. * ARKEMA - Les procureurs du Texas ont décidé d'abandonner certaines charges contre le groupe chimique français et l'un de ses responsables, poursuivis dans le cadre de l'incendie qui a fait rage pendant plusieurs jours dans son usine de Crosby, au Texas, en août 2017. * TOTAL - Credit Suisse abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance". * ALTICE EUROPE - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "achat". (Service Marchés)

