L'ORÉAL, À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme signalent une ouverture en nette hausse : * LVMH a annoncé jeudi un recul de 17% de son activité à données comparables au premier trimestre en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus, les fermetures imposées par les gouvernements en Europe l'ayant amené à fermer des boutiques et des sites de production. * L'ORÉAL a publié jeudi une baisse de 4,8% de son chiffre d'affaires à données comparables au premier trimestre et, fort des signes encourageants observés en Chine, le groupe s'attend à une reprise rapide des ventes de cosmétiques une fois les mesures de confinement levées. * ORANGE a prévenu vendredi qu'il réduisait son dividende au titre de l'exercice 2019 face à la crise du coronavirus et indiqué qu'à ce stade, il ne voyait pas de "déviation significative" par rapport à ses objectifs financiers établis pour 2020. * RÉMY COINTREAU a annoncé jeudi une baisse de dividende à un euro pour l'exercice 2019-2020, contre 2,65 euros pour l'exercice précédent, un gel de la rémunération fixe des dirigeants pour douze mois et une baisse de leurs rémunérations variables. * Le SECTEUR AUTOMOBILE pourrait réagir à l'annonce d'une chute de 51,8% du marché automobile européen en mars. * RIO TINTO - Le groupe minier a annoncé vendredi une production supérieure aux attentes au premier trimestre mais a revu à la baisse sa prévision de production annuelle de cuivre en raison de la crise du coronavirus. * SWATCH GROUP a annoncé vendredi recommander à l'assemblée générale une réduction de 30% du dividende par rapport à la prévision initiale et une diminution de même ampleur de la rémunération fixe des membres du conseil d'administration en raison des conséquences "drastiques" pour l'économie de la crise du coronavirus. * INFINEON TECHNOLOGIES gagnait 4,5% dans les premiers échanges en avant-Bourse après les déclarations de son président au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung assurant que le groupe disposait de liquidités suffisantes pour surmonter la crise du coronavirus. * INTERPARFUMS a annoncé vendredi le report à début 2021 de plusieurs investissements publicitaires et lancements de produits en raison des incertitudes liées au Covid-19. * EUROFINS SCIENTIFIC - Eurofins Technologies a annoncé vendredi le lancement de produits sérologiques destinés aux tests de dépistage du Covid-19. * ICADE a annoncé vendredi une baisse de son dividende et le renoncement des administrateurs à leurs jetons de présence, ainsi qu'une série de mesures visant à accélérer les paiements à ses fournisseurs et à assouplir les règles applicables à ses locataires. * MAISONS DU MONDE a fait état jeudi d'une baisse de 13% de son chiffre d'affaires trimestriel en raison des fermetures de magasins liées à la pandémie. * NICOX a annoncé vendredi un chiffre d'affaires net pour le premier trimestre 2020 de 1,7 million d'euros et une position de trésorerie de 45,2 millions d'euros au 31 mars 2020. (Service Marchés)

