EIFFAGE À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture proche de l'équilibre : * NOVARTIS a annoncé mercredi que son traitement expérimental de la leucémie myéloïde chronique avait atteint son objectif principal dans une étude de phase III. * SANOFI - Translate Bio a déclaré mardi que le vaccin expérimental contre le COVID-19 développé avec le français Sanofi avait déclenché une réponse immunitaire dans des études sur des animaux, les essais chez l'homme devant commencer en novembre. * EIFFAGE a annoncé mardi avoir remporté en groupement un contrat portant sur la réalisation à Bruxelles du nouveau siège de la RTBF pour un montant d'environ 100 millions d'euros. * SAP, numéro un européen des logiciels professionnels, gagne plus de 1% dans les échanges en avant-Bourse dans le sillage de son concurrent américain Salesforce.com, qui a publié mardi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel. Salesforce.com gagnait 15% en après-Bourse. * TELECOM ITALIA - L'Italie a autorisé le groupe d'investissement américain KKR à prendre une participation minoritaire dans le réseau secondaire de Telecom Italia, a rapporté le quotidien La Repubblica. * ROYAL DUTCH SHELL - Barclays abaisse son conseil à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne". * SALVATORE FERRAGAMO - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

