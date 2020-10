Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 20/10/2020 à 08:34









BMW EST À SUIVRE À LA BOURSE FRANCFORT PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse: * REMY COINTREAU a relevé mardi sa prévision de résultat opérationnel courant pour son premier semestre 2020-2021 alors que le groupe de vins et spiritueux a réussi à limiter le repli de ses ventes au deuxième trimestre, en dépit de la pandémie due au nouveau coronavirus, grâce à une demande soutenue aux Etats-Unis. * MERCIALYS a fait état lundi d'une baisse de 2,6% de ses revenus locatifs à fin septembre à 138,3 millions d'euros et de tendances estivales encourageantes bien que le rebond épidémique appelle à la vigilance. * UBS a enregistré une hausse de 99% de son bénéfice au troisième trimestre à la suite de bonnes performances dans la banque d'investissement et la gestion de fortune, a annoncé mardi la banque suisse, qui prend 3% dans les échanges en avant-Bourse. * BHP a signalé mardi une hausse de 7,2% de la production de minerai de fer au premier trimestre, un chiffre légèrement supérieur aux attentes, soutenue par une demande stable de la Chine. * BMW a déclaré lundi soir que le rebond des marchés lui avait permis de dégager un flux de trésorerie disponible plus élevé que prévu dans le segment automobile au cours du troisième trimestre. * SWEDBANK - La banque suédoise a annoncé mardi une hausse plus importante que prévu de son bénéfice net pour le troisième trimestre grâce à la solidité du marché boursier. * LOGITECH INTERNATIONAL a fait état mardi d'une forte hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net au deuxième trimestre et a relevé ses prévisions annuelles, le fabricant de périphériques informatiques ayant bénéficié du passage au télétravail avec la pandémie de COVID-19. * ATLANTIA - TCI Fund Management a porté sa participation au capital du groupe italien d'infrastructures Atlantia à plus de 10%, a déclaré lundi un des responsables du fonds activiste à Reuters. * INTESA SANPAOLO s'apprête à relever sa participation dans le groupe spécialisé dans les paiements électroniques SIA en rachetant 2,85% du capital détenu par BANCA MEDIOLANUM, a déclaré lundi une source proche du dossier. (Service Marchés)

