Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EIFFAGE FOUG.PA - Le groupe de BTP français a publié jeudi un chiffre d'affaires au troisième trimestre en hausse de 3,3% par rapport à la même période en 2025, à 6,595 milliards d'euros, citant ses performances dans les Travaux (+4,0%).

* DANONE DANO.PA a annoncé jeudi soir avoir finalisé l'acquisition de Made Group, renforçant ainsi sa présence en Asie-Pacifique.

* HUGO BOSS BOSSn.DE a annoncé jeudi que son directeur général, Daniel Grieder quitterait l'entreprise au 1er janvier 2027, à sa demande, ajoutant que David Epstein lui succéderait à ce poste.

* RICHEMONT CFR.S et GENERALI GASI.MI doivent publier leurs résultats respectifs vendredi avant l'ouverture de la Bourse.

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(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)