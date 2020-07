Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 14/07/2020 à 08:22









VOLKSWAGEN EST À SUIVRE À LA BOURSE DE FRANCFORT PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse : * Le SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE pourrait être pénalisé par le repli brutal des grands noms technologiques en fin de séance lundi à Wall Street. * ENEL a reçu une marque d'intérêt du fonds Wren House pour sa participation de 50% dans le réseau haut débit Open Fiber, ont rapporté lundi deux sources à Reuters. * SWATCH a fait état mardi d'une chute de son chiffre d'affaires de 46,1% et d'une perte nette au premier semestre en raison de la pandémie de coronavirus alors qu'il avait réalisé un bénéfice sur la même période l'an dernier. Le titre recule de 2,3% en avant-Bourse. * ROCHE a annoncé mardi un partenariat d'un montant pouvant atteindre 1,7 milliard de dollars avec Blueprint Medicines pour développer et commercialiser un nouveau traitement pour les personnes atteintes de certains cancers. * AKER BP - La compagnie pétrolière norvégienne a dégagé un bénéfice imposable supérieur aux attentes au deuxième trimestre grâce à une production record et une diminution des dépréciations. * VOLKSWAGEN et son partenaire chinois SAIC Motor prévoient d'investir 590 millions de dollars pour rénover leurs usines de voitures située à Shanghai afin d'y produire de nouvelles berlines Audi, selon un document consulté par Reuters. * SOLOCAL a annoncé lundi que l'assemblée unique des obligataires avait approuvé à l'unanimité le projet de modification du plan de sauvegarde financière qui doit être encore soumis au vote des actionnaires du groupe lors de l'assemblée générale du 24 juillet. * SCOR - Morgan Stanley relève sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer" et son objectif de cours à 30 euros contre 27 euros. * HSBC - Goldman Sachs retire la valeur de sa liste "conviction" et Deutsche Bank reprend le suivi à la vente. (Patrick Vignal)

