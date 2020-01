Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 28/01/2020 à 08:24









RENAULT EST À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * ALTRAN TECHNOLOGIES, CAPGEMINI - L'offre d'achat de Capgemini sur Altran rouvre ce mardi jusqu'au 10 février, au prix inchangé de 14,50 euros par action. * LVMH doit publier ses résultats après la clôture des marchés européens, dans un contexte de marché dominé par les craintes liées à l'épidémie de coronavirus en Chine. Le titre a perdu 3,68% lundi. * AIRBUS a annoncé mardi avoir trouvé un accord de principe avec le parquet national financier (PNF) en France et avec des autorités similaires en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis dans le cadre d'enquêtes pour corruption présumée. * RENAULT - Selon le Figaro, la nomination de Luca de Meo à la direction générale de Renault sera entérinée lors d'un conseil d'administration ce mardi au siège du groupe. * INTERPARFUMS a annoncé mardi un chiffre d'affaires 2019 de 484,3 millions d'euros, en hausse de 6,4% à taux de change courants et de 3,6% à taux de change constants, et a dit prévoir une marge opérationnelle 2019 supérieure à 14,5%. (Service Marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.