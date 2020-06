Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 01/06/2020 à 08:10









LUFTHANSA EST À SUIVRE À LA BOURSE DE FRANCFORT PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * SANOFI a annoncé vendredi suspendre temporairement le recrutement de nouveaux patients dans le cadre de ses deux essais cliniques sur l'hydroxychloroquine et suspendre la livraison de ce médicament en raison des interrogations sur ses effets secondaires. * EDF et son partenaire chinois CGN ont annoncé lundi avoir franchi un nouveau jalon dans la construction du projet de centrale nucléaire EPR d'Hinkley Point C, dans le sud-ouest de l'Angleterre, avec l'achèvement du radier du réacteur n°2, conformément au calendrier qu'ils s'étaient fixé et malgré l'impact du coronavirus. * RENAULT n'a pas l'intention de fermer le site de Maubeuge dans le Nord mais pourrait en revanche céder celui de Caudan (Morbihan) dans le cadre de la réorganisation de ses usines en France, a déclaré dimanche son président Jean-Dominique Senard. * Renault, PSA - Les immatriculations de voitures neuves en France ont plongé de 50,34% en mai, conséquence de l'interruption du trafic dans les concessions, fermées à cause de l'épidémie de coronavirus, et du confinement de la population pour l'endiguer. * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD a annoncé vendredi avoir finalisé la cession, annoncée en février, de cinq centres commerciaux français d'une valeur de plus de 2 milliards d'euros. * LUFTHANSA a annoncé samedi avoir accepté les nouvelles conditions posées par la Commission européenne sur le plan de sauvetage de neuf milliards d'euros de la compagnie aérienne allemande. * VOLKSWAGEN, DAIMLER, BMW - Le ministère allemand de l'économie a proposé l'instauration d'un dispositif de primes à l'achat de véhicules neufs pour un montant total représentant 5 milliards d'euros, ont déclaré dimanche à Reuters deux sources proches de la situation. * BONDUELLE a annoncé vendredi une réduction de 20% de ses ratios habituels de distribution, ainsi qu'une diminution de même ampleur des jetons de présence des membres de son conseil d'administration et de la rémunération fixe des membres de la direction générale pendant la période du confinement. (Le communiqué:) * CREDIT SUISSE - Fitch Ratings a ramené vendredi la perspective de la note du groupe bancaire suisse à "stable" contre "négative". (Marc Angrand)

