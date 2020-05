Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 19/05/2020 à 08:41









INTESA SANPAOLO À SUIVRE À MILAN PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en légère hausse : * Le SECTEUR AUTOMOBILE pourrait réagir aux chiffres mensuels des immatriculations de voitures neuves en Europe, qui ont chuté de 78,3% en avril, un recul sans précédent, en raison des mesures de confinement en vigueur dans de nombreux pays face à l'épidémie de coronavirus. * EURAZEO a annoncé mardi un chiffre d'affaires au T1 en baisse de 4,5% à périmètre constant et stable hors segment voyages et loisirs avec un impact limité de la pandémie de coronavirus. Son directeur financier, Philippe Audouin, a déclaré que la réflexion sur une cession des parts du groupe dans EUROPCAR reprendrait le moment venu. * EUROFINS SCIENTIFIC a annoncé lundi avoir levé 535 millions d'euros via l'émission de nouvelles actions, un financement destiné à accroître ses capacités de tests de dépistage du coronavirus. * JULIUS BAER a fait état mardi d'une baisse de 8% de ses actifs sous gestion sur les quatre premiers mois de l'année et déclaré qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact du coronavirus sur ses résultats annuels. * CREDIT SUISSE - Le régulateur suisse a demandé l'accès à des données de messagerie des téléphones portables de plusieurs dirigeants de la banque dans le cadre d'une enquête pour espionnage, a-t-on appris de sources proches de l'enquête. * IMPERIAL BRANDS a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes pour son premier semestre et a indiqué que l'impact de la pandémie de coronavirus serait plus prononcé au deuxième semestre. * SOLOCAL a annoncé lundi avoir engagé des discussions en vue d'obtenir un prêt garanti par l'Etat et dit devoir suspendre le paiement d'un coupon obligataire prévu le 15 juin. * INTESA SANPAOLO - Fitch a abaissé la note d'émetteur à long terme de la banque italienne à BB+ contre BBB-, avec une perspective stable. * SONOVA, numéro un mondial des appareils auditifs, a fait état mardi d'un bénéfice courant annuel supérieur aux attentes, attribuant cette performances au succès d'une série de mesures prises pour faire face à la crise du coronavirus. (Service Marchés)

