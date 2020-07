Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 15/07/2020 à 08:49









BURBERRY À SUIVRE À LA BOURSE DE LONDRES PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * BURBERRY envisage de supprimer des emplois dans son siège social de Londres afin de faire face à la chute de ses ventes liées aux mesures de confinement prises pour endiguer la propagation du coronavirus, a rapporté mardi Bloomberg. * BRUNELLO CUCINELLI - Le groupe de luxe italien a dit mardi s'attendre à un repli de 10% de ses ventes cette année en raison de la crise du coronavirus et a indiqué qu'il passerait une provision de 30 millions d'euros dans ses comptes pour des vêtements invendus dont il compte faire don à des associations humanitaires. * ADP annoncera mercredi ses chiffres du trafic pour le mois de juin. * ASML publiera mercredi ses résultats du deuxième trimestre. (Blandine Henault)

Valeurs associées BRUNELLOCUCINELLI MIL 0.00% ASML HLDG Euronext Amsterdam 0.00% ADP Euronext Paris +1.27% BURBERRY GROUP LSE -0.02%