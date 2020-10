Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 19/10/2020 à 08:47









RENAULT À SUIVRE À PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme signalent une ouverture des indices boursiers en ordre dispersé : * DANONE a annoncé lundi lancer une revue stratégique de ses activités afin de revenir à son objectif de moyen terme de 3 à 5% de croissance rentable, alors que son chiffre d'affaires est resté pénalisé au troisième trimestre par la pandémie de coronavirus. * RENAULT - Les deux prochaines années seront difficiles pour Renault, qui dévoilera en janvier un plan de transformation étalé sur huit ans destiné à le relancer, a déclaré le directeur général du constructeur français, Luca de Meo, dans une interview au quotidien espagnol El Pais publiée dimanche. * GETLINK a abandonné sa prévision de bénéfice pour 2020 pour la deuxième fois cette année en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus, a déclaré lundi l'opérateur du tunnel sous la Manche. * EUROFINS SCIENTIFIC a annoncé lundi que son nouveau test nasal de détection du COVID-19 avait reçu une autorisation d'utilisation en urgence (Emergency Use Approval) de la Food and Drug Administration américaine. * KORIAN a réaffirmé lundi viser une croissance de plus de 5% de son chiffre d'affaires annuel. Au troisième trimestre, ses revenus ont progressé de 5,6% à 961,1 millions d'euros, avec une croissance organique de 1,0%. * PHILIPS a publié lundi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce à une croissance de 10% de son chiffre d'affaires, soutenue par la demande d'équipements médicaux. * ATLANTIA - Le groupe d'infrastructures italien a annoncé samedi avoir donné son feu vert pour la vente d'une participation de 49% dans l'opérateur de péages routiers Telepass à Partners Group pour 1,06 milliard d'euros. * JULIUS BAER a évoqué lundi une amélioration de sa rentabilité sur les neuf premiers mois de 2020 grâce à la croissance de l'activité de ses clients et à la réduction de ses coûts. * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a signé un décret ouvrant la voie à la vente de la participation de 68% de l'Etat dans la banque, a-t-on appris dimanche de source gouvernementale. * SAAB - Le groupe suédois d'aéronautique et de défense a fait état lundi d'une perte brute d'exploitation (Ebitda) au troisième trimestre et redit ne pas être en mesure de confirmer ses prévisions de résultats initiales en raison de la crise du coronavirus. * RSA - L'assureur britannique a commencé à chercher un successeur pour son président, Martin Scicluna, qui devrait démissionner l'année prochaine, a rapporté dimanche Sky News. * G4S - Le groupe britannique spécialisé dans la sécurité a recommandé dimanche à ses actionnaires de rejeter l'offre d'achat hostile que leur a adressée la veille son concurrent canadien GardaWorld, dont le prix est inférieur à son dernier cours de Bourse. (Service Marchés)

