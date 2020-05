Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 05/05/2020 à 07:07









BONDUELLE À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * BNP PARIBAS, TOTAL et FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES doivent publier leurs résultats trimestriels, AXA et ESSILORLUXOTTICA, leur chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année. * VINCI a annoncé qu'il proposerait à l'assemblée générale, convoquée le 18 juin, de réduire réduire de 44,7%, à à 1,25 euro par action, le solde restant à verser au titre du dividende de l'exercice 2019. * DWS - Le groupe de gestion d'actifs filiale de Deutsche Bank s'attend à un deuxième trimestre difficile mais espère une reprise aux troisième et quatrième trimestres, a rapporté lundi le quotidien économique allemand Handelsblatt.d * BONDUELLE a publié lundi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 10,6% à données comparables à 761,2 millions d'euros mais a confirmé la suspension de ses objectifs financiers pour l'exercice en cours. (Marc Angrand)

