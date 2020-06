Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 29/06/2020 à 08:51









WIRECARD, À SUIVRE LUNDI À LA BOURSE DE FRANCFORT PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme signalent une ouverture en baisse: * AIRBUS s'attend à devoir réduire de 40% sa production au cours des deux prochaines années, a déclaré lundi le président exécutif de l'avionneur européen au journal allemand Die Welt. Selon des sources syndicales, la direction du groupe prévoit deux jours de réunion mardi et mercredi avec ses syndicats en Europe. * SAFRAN - Boeing entamera ce lundi une série de vols de certification pour le 737 MAX qui s'étaleront sur trois jours, a-t-on appris de sources proches du dossier. Le 737 MAX, équipé d'un moteur LEAP produit par Safran et son partenaire General Electric, est cloué au sol depuis de long mois après deux crash consécutifs en 2018 et 2019. * AMS, OSRAM - L'action AMS est attendue en forte hausse lundi alors que le fabricant autrichien de semi-conducteurs est, selon trois sources proches du dossier, sur le point d'obtenir le feu vert de la Commission européenne à son projet d'acquisition de l'allemand Osram. * GENERALI - L'assureur italien a approché Brightsphere Investment Group en vue d'une acquisition de la société américaine de gestion d'actifs, ont déclaré vendredi à Reuters des personnes proches du dossier. * WIRECARD grimpe de 25% dans les transactions en avant-Bourse à Francfort après que le spécialiste des paiements, en dépôt de bilan, a indiqué samedi qu'il poursuivrait ses activités.

Valeurs associées GENERALI MIL -1.76% AIRBUS Euronext Paris -0.92% SAFRAN Euronext Paris +0.11% OSRAM LICHT XETRA +0.57% WIRECARD AG XETRA +205.46%