NATIXIS EST À SUIVRE À PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * NATIXIS, en perte de 57 millions d'euros au deuxième trimestre en raison de la crise du coronavirus, a annoncé lundi le départ de son directeur général François Riahi en raison de "divergences stratégiques". Jefferies a relevé sa recommandation sur le titre, à "acheter" contre "conserver". * BAYER a fait état mardi d'une perte nette de 9,5 milliards d'euros au T2 après un accord à près de 11 milliards de dollars avec la justice américaine pour mettre un terme aux procédures lancées par près de 100.000 Américains ayant souffert d'un cancer qu'ils imputent à leur exposition au Roundup, un herbicide à base de glyphosate produit par Monsanto. * VOLKSWAGEN, DAIMLER, BMW - L'industrie automobile allemande a présenté en juillet de nouveaux signes d'une reprise post-pandémique et les constructeurs anticipent une augmentation de leurs exportations, montrent les résultats d'une étude de l'institut Ifo publiés mardi. * EXOR et Covéa ont annoncé lundi la signature d'un accord-cadre de coopération qui doit aboutir à la mise en place de partenariats dans le domaine de l'investissement et de la réassurance. * BONDUELLE a publié lundi une croissance de son chiffre d'affaires annuel de 1,4% en données comparables à 2,85 milliards d'euros. (Service marchés)

Valeurs associées EXOR MIL +0.64% BONDUELLE Euronext Paris -1.71% NATIXIS Euronext Paris +5.92% VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -5.71% BAYER XETRA -3.28% BMW XETRA +2.33% DAIMLER XETRA +2.15% VOLKSWAGEN VZ XETRA +1.54%