Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 23/06/2020 à 11:00









(Crédits photo : crédit sanofi - ) (Actualisé avec secteur automobile/ACEA) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 23 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * SANOFI SASY.PA a annoncé s'attendre à obtenir l'approbation du vaccin contre le COVID-19 sur lequel il travaille avec le britannique GlaxoSmithKline GSK.L d'ici au premier semestre de l'année prochaine. Il a par ailleurs annoncé mardi un renforcement de son partenariat avec Translate Bio TBIO.PA afin de développer des vaccins à ARN messager pour la prévention des maladies infectieuses. * LONDON STOCK EXCHANGE LSE.L - La Commission européenne a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet de rachat de Refinitiv, entreprise de données et d'analyses financières, par l'opérateur de la Bourse de Londres, London Stock Exchange, pour 27 milliards de dollars (24 milliards d'euros). * AUTOMOBILE .SXAP - L'association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) a dit mardi tabler sur une baisse de 25% des immatriculations de voitures individuelles pour 2020. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: LES CHANGEMENTS de recommandation à Paris : (Service marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.