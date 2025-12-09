 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 06:00

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SPIE SPIE.PA a annoncé lundi soir l'acquisition de Cyqueo en Allemagne, une opération visant à élargit son portefeuille dans le secteur en pleine croissance de la cybersécurité et renforcer ses capacités de conseil et d'intégration de solutions de sécurité pour des infrastructures informatiques complexes.

* THYSSENKRUPP TKAG.DE doit publier ses résultats annuels avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3XA13Q

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

SPIE
46,780 EUR Euronext Paris -0,89%
THYSSENKRUPP
9,558 EUR XETRA +1,34%
