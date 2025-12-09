Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

*

*

*

*

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SPIE SPIE.PA a annoncé lundi soir l'acquisition de Cyqueo en Allemagne, une opération visant à élargit son portefeuille dans le secteur en pleine croissance de la cybersécurité et renforcer ses capacités de conseil et d'intégration de solutions de sécurité pour des infrastructures informatiques complexes.

* THYSSENKRUPP TKAG.DE doit publier ses résultats annuels avant l'ouverture de la Bourse.

