Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 25/11/2020 à 07:49









ELIOR À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ELIOR a publié mercredi un chiffre d'affaires sur son exercice 2019-2020 de 3,967 milliards d'euros, en baisse organique de 19,7%, avec un impact négatif d'un milliard d'euros dû à la crise du coronavirus. * PLASTIC OMNIUM a relevé mercredi ses objectifs du second semestre 2020 et prévoit désormais une marge opérationnelle supérieure à 5% contre 4% précédemment. * ALTICE EUROPE et NEXT PRIVATE ont annoncé mardi dans un communiqué que l'offre de rachat de toutes les actions ordinaires A et B dans le capital d'Altice Europe par Next Private B.V, au prix de 4,11 euros par action, serait lancée mercredi et courrait jusqu'au 21 janvier 2021. * ACCOR a annoncé mardi le rachat des marques de SBE, un investissement de 300 millions d'euros, et l'ouverture de négociations exclusives avec le britannique Ennismore en vue d'un rapprochement sur le segment de l'hôtellerie "lifestyle" via la création d'une nouvelle entité rassemblant 12 enseignes et 73 hôtels en exploitation. * SOPRA STERIA a annoncé mercredi que l'attaque informatique dont le groupe a été victime aurait un impact brut négatif sur sa marge opérationnelle compris entre 40 et 50 millions d'euros. * PERNOD RICARD - Credit Suisse dégrade sa recommandation à "neutre" contre "surperformance" et relève l'objectif de cours à 172 euros contre 170 euros. * AIR LIQUIDE - HSBC dégrade sa recommandation à "conserver" contre "acheter". (Marc Angrand et Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.