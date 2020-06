Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 04/06/2020 à 08:28









BAYER, À SUIVRE À LA BOURSE DE FRANCFORT PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en légère baisse: * LVMH étudie les moyens qui permettraient de rouvrir les négociations sur le projet de rachat du joaillier américain Tiffany, a-t-on appris mercredi de plusieurs sources proches du dossier. * SANOFI ne figure pas parmi les fournisseurs de candidats vaccins retenus par la Maison-Blanche contre le nouveau coronavirus, selon le New York Times. Les cinq finalistes seraient Moderna, l'université d'Oxford associée à ASTRAZENECA, Johnson & Johnson, Merck et Pfizer. Le groupe français a par ailleurs indiqué qu'il allait étudier les données disponibles et procéder à des consultations dans les jours à venir avant de prendre une décision sur une reprise éventuelle des essais sur l'hydroxychloroquine, a déclaré un porte-parole à Reuters. * RÉMY COINTREAU a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre de son exercice 2020-2021 grâce à une évolution "plus favorable" de la consommation de spiritueux aux Etats-Unis ces dernières semaines. * DAIMLER, BMW et VOLKSWAGEN reculent de plus de 2% dans les transactions en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz alors que le plan de soutien dévoilé mercredi par le gouvernement allemand ne prévoit pas d'incitations à l'achat de voitures utilisant du diesel ou de l'essence. * LUFTHANSA perd 2% en avant-Bourse, toujours selon Lang & Schwarz, après un abaissement de recommandation par Berenberg, qui passe à la vente sur la valeur. * BAYER - Le groupe agrochimique allemand ne pourra pas vendre son herbicide dicamba aux États-Unis après qu'une cour d'appel a rejeté l'autorisation d'un régulateur fédéral pour ce produit. * ROCHE a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence de la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine, pour son test Elecsys IL-6 destiné à aider à identifier une réponse inflammatoire sévère chez les patients atteint du COVID-19. * RYANAIR - La compagnie aérienne Lauda, filiale autrichienne de Ryanair, a conclu une nouvelle convention collective salariale avec les syndicats afin de garantir que sa base de Vienne ne sera pas fermée, a annoncé jeudi la Chambre de commerce autrichienne (WKO). * PROSIEBENSAT.1 - L'italien MEDIASET a encore augmenté sa participation dans le groupe allemand de télévision payante, dont il détient désormais 11,73% des droits de vote. * ATLANTIA - Toutes les conditions sont réunies pour retirer au groupe italien sa concession autoroutière, a déclaré mercredi le président du Conseil, Giuseppe Conte, en précisant que son gouvernement rendrait prochainement sa décision définitive.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.