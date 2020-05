Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 15/05/2020 à 08:58









UBISOFT EST À SUIVRE À PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse de plus de 1% : * RICHEMONT, numéro deux mondial du luxe, a fait état vendredi d'un bénéfice en baisse de 67% sur l'annné à fin mars, à 931 millions d'euros contre un consensus de 1,29 milliard d'euros, et a dit s'attendre à des turbulences dans les mois à venir en raison des turbulences liées à la crise du coronavirus. * CNP ASSURANCES a fait état vendredi d'une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au premier trimestre, pénalisés par la crise sanitaire et par les forts mouvements sur les marchés financiers observés sur la période. * UBISOFT a revu jeudi ses objectifs pour l'exercice 2020-2021 en raison des incertitudes liées au coronavirus. L'éditeur de jeux vidéos table désormais sur des "net bookings" entre 2,35 milliards et 2,65 milliards d'euros contre un objectif précédent de 2,6 mds d'euros. Sur 2019-2020, le groupe a dégagé un résultat opérationnel non-IFRS en baisse à 34,2 millions d'euros contre 446 millions d'euros lors de l'exercice précédent tandis que ses "net bookings" ont atteint 1,534 milliards (-24,4%). * EUTELSAT a annoncé jeudi un chiffre d'affaires du troisième trimestre en repli de 6,0% sur un an à 322 millions d'euros, sur une base comparable, et confirmé ses perspectives financières annuelles. * IMERYS a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue du règlement définitif de contentieux liés au talc aux Etats-Unis. * NEOEN a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 61% à 95,8 millions d'euros et à confirmé son objectif d'Ebitda pour l'ensemble de l'année. * BT GROUP - L'opérateur télécoms britannique discute avec des investisseurs spécialisés dans les infrastructures de la vente d'une participation, pour plusieurs milliards de livres, dans sa filiale de réseau Openreach afin de financer ses projets de développement dans la fibre, rapporte le Financial Times. * ROCHE a annoncé vendredi qu'il commencerait à vendre un nouveau produit de diagnostic numérique qui pourrait simplifier et accélérer le dépistage des patients souffrant de problèmes respiratoires pendant la pandémie de COVID-19. (Service Marchés)

