* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - L'introduction en Bourse historique d'Anthropic ANT.O , qui n'a suffi à rétablir l'enthousiasme des investisseurs pour le secteur de l'intelligence artificielle (IA), a entraîné un recul des valeurs de la "tech" et des puces en Asie qui pourrait s'étendre aux marchés européens.

Un article consacré à AMD AMD.O publié par un média associé au fonds spéculatif Hunterbrook Capital fait par ailleurs craindre que les liens du fabricant de puces avec des entités chinoises, dont certaines sont associées à des entreprises figurant sur une liste noire, ne suscitent une surveillance accrue des autorités réglementaires américaines à l'égard de ce secteur.

* UBISOFT UBIP.PA prévoit un chiffre d'affaires net d'environ 250 millions d'euros pour le troisième trimestre, a déclaré jeudi Frédéric Duguet, directeur financier du développeur français de jeux vidéo, porté par un programme de sorties de contenus moins chargé que d'habitude et par une période des fêtes particulièrement concurrentielle.

* VALLOUREC VLLP.PA - Le fabricant français de tubes en acier a fait état vendredi d'un résultat brut d'exploitation (RBE) en baisse de 25,8% au troisième trimestre, le groupe citant notamment le contexte au Moyen-Orient, et une perturbation opérationnelle temporaire aux États-Unis liée à un sous-traitant.

* VINCI SGEF.PA a annoncé vendredi s'être vu attribuer un contrat de 400 millions d'euros pour l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction d'un réservoir de gaz naturel liquéfié (GNL) de 225 000 m³ à Kitimat au Canada.

* ACCOR ACCP.PA - L'investisseur activiste Parvus Asset Management Jersey Limited a appellé jeudi à un changement urgent à la tête du groupe hôtelier, citant des performances nettement inférieures à celles de ses concurrents sur le long terme depuis la prise de fonctions de Sébastien Bazin à la tête du groupe en 2013.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)