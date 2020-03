Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 30/03/2020 à 08:57









ING EST À SUIVRE À AMSTERDAM PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * LVMH a déclaré vendredi qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact financier des fermetures de sites liées à la pandémie de coronavirus en cours mais n'a pas exclu une chute de 10% à 20% de ses ventes au premier trimestre par rapport à la même période de 2019. * RALLYE/CASINO - La holding Rallye, maison-mère de Casino, a annoncé lundi la conclusion d'un accord avec le groupe diversifié Fimalac en vue du refinancement de ses opérations de dérivés et d'un potentiel investissement de Fimalac dans la foncière Euris. * RENAULT a indiqué lundi que toutes ses usines étaient désormais à l'arrêt, à l'exception de ses site en Chine et en Corée du sud qui ont repris leur activité ou sont en cours de reprise. * ESSILORLUXOTTICA a annoncé vendredi la suspension de ses rachats d'actions dans le contexte de la pandémie de coronavirus. * ALTICE EUROPE a annoncé dimanche qu'il ne verserait pas de dividende à ses actionnaires en raison de la crise du coronavirus. * ING - La banque néerlandaise a annoncé lundi qu'elle se conformerait aux préconisations de la Banque centrale européenne et qu'elle allait suspendre le versement des dividendes, au moins jusqu'au 1er octobre, dans le contexte de la crise sanitaire liée au coronavirus. * UBS a annoncé lundi le maintien de son dividende au titre de l'exercice 2019 en dépit des recommandations inverses du régulateur financier suisse. * SANOFI a annoncé lundi qu'un premier patient avait été traité hors des Etats-Unis dans le cadre du programme mondial d'essais cliniques du Kevzara (ou sarilumab) pour des malades présentant une forme sévère de Covid-19. * BOUYGUES TELECOM mettra moins de 20% de ses effectifs en chômage partiel en raison de l'épidémie de coronavirus et compensera pendant 15 jours la perte de rémunération des salariés concernés par ce dispositif, a déclaré dimanche son directeur général adjoint à Reuters. * ERAMET - Le groupe minier et métallurgique a annoncé lundi la suspension de ses objectifs financiers pour 2020, expliquant qu'il n'était pas en mesure de quantifier les effets de la pandémie de coronavirus sur ses objectifs de production et de performance pour cette année. * SCOR a annoncé lundi un report de son assemblée générale prévue initialement le 30 juin. Cette décision intervient alors que le fonds activiste Ciam a une nouvelle fois critiqué vendredi la gouvernance du réassureur. * SPIE a suspendu à son tour ses objectifs financiers 2020 en arguant "d'importantes perturbations opérationnelles liées à l'épidémie de Covid-19". * ASML a averti lundi prévoir un chiffre d'affaires au T1 nettement inférieur aux attentes en raison des effets de la pandémie de coronavirus. * VICAT a également renoncé à ses objectifs 2020 à cause du coronavirus, "compte tenu du manque de visibilité lié à l'environnement actuel, de la volatilité induite par cette situation et de l'impact que pourraient avoir les plans de relance déjà annoncés dans un certain nombre de pays" (Le communiqué:) * CECONOMY - Le distributeur allemand d'électronique grand public, premier actionnaire de FNAC DARTY, négocie l'octroi d'une aide d'environ 2 milliards d'euros auprès des pouvoirs publics en Allemagne à la suite de la fermeture provisoire de ses magasins en raison de la pandémie de coronavirus, a rapporté l'agence Bloomberg. * ICADE a annoncé lundi la signature d'un accord bilatéral de vente et d'achat du terrain du site Flaubert avec le groupe hospitalier public "Groupe Hospitalier du Havre". * TESCO - Citigroup relève sa recommandation à "neutre" contre "sous-performance".

