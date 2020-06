Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 25/06/2020 à 08:53









SODEXO EST À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * BAYER a annoncé mercredi qu'il verserait entre 10,1 et 10,9 milliards de dollars pour mettre fin à plusieurs dizaines de milliers de procédures judiciaires aux Etats-Unis impliquant le Roundup et le Dicamba, deux herbicides de sa filiale Monsanto. Le titre gagnait 7,2% dans les échanges en avant-Bourse. * LUFTHANSA - L'homme d'affaires Hermann Thiele, qui possède 15,5% du capital de la compagnie aérienne, a déclaré au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung qu'il allait approuver le plan de sauvetage, ouvrant la voie au dénouement de ce dossier. Le titre gagne 27% dans les échanges en avant-Bourse. * SODEXO a annoncé jeudi le remboursement par anticipation, d'ici la fin de l'exercice en cours, de 1,6 milliard de dollars (1,42 milliard d'euros) de placements privés américains (emprunts PSPP). * EASYJET a annoncé jeudi avoir levé environ 419 millions de livres sterling (462 millions d'euros) via un placement d'actions lancé pour renforcer son bilan face à la pandémie. L'opération a été bouclée au prix de 703 pence par action alors que le titre avait fini mercredi à 740 pence. * BAE SYSTEMS - Le groupe britannique de défense et d'aéronautique a déclaré jeudi que son bénéfice semestriel souffrirait de l'impact de la pandémie de coronavirus mais s'attend à une nette amélioration sur la seconde partie de l'exercice. * TELECOM ITALIA a annoncé avoir conclu la vente d'une partie de sa participation dans sa filiale de tours mobiles Inwit à un consortium emmené par Ardian, une opération qui lui rapportera 1,6 milliard d'euros. * GENERALI a annoncé une prise de participation de 24,4% dans la compagnie d'assurance CATTOLICA ASSICURAZIONE pour 300 millions d'euros. * ILIAD a annoncé avoir pris 30% du capital d'Instadrone. * REXEL a annoncé avoir remboursé la ligne de crédit de 550 millions d'euros tirée fin mars à titre conservatoire, en évoquant une amélioration de l'activité par rapport au point bas atteint durant la première quinzaine d'avril, "notamment en France". (Le communiqué:) * GTT a annoncé avoir remporté une commande en Chine pour la construction de deux réservoirs terrestres de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le port de Tianjin, d'une capacité de 220.000 m3 chacun. (Le communiqué:) * PIERRE & VACANCES a annoncé jeudi avoir creusé sa perte nette à 145,8 millions d'euros au premier semestre de son exercice décalé et dit s'attendre à ce que le second semestre soit "significativement impacté" par les effets de la crise sanitaire. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

