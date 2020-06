Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 30/06/2020 à 08:38









COMMERZBANK, À SUIVRE À LA BOURSE DE FRANCFORT PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * EDF a déconnecté le réacteur n°2 de la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin) du réseau électrique national dans la nuit de lundi à mardi, mettant ainsi un terme à l'exploitation de la plus ancienne centrale nucléaire en exploitation du parc français, mise en service il y a 43 ans. * BOUYGUES a annoncé mardi avoir remporté dans le cadre d'un groupement mené par Bouygues Bâtiment Ile-de-France le contrat pour la conception et réalisation de l'Arena Porte de la Chapelle, infrastructure phare des Jeux qui se dérouleront en 2024 à Paris. La part de Bouygues Construction pour la conception et la réalisation de l'ensemble du projet est de 110 millions d'euros hors taxe. * ROYAL DUTCH SHELL a prévenu mardi qu'il allait réduire la valeur de ses actifs jusqu'à 22 milliards de dollars après avoir revu à la baisse ses perspectives à long terme sur les prix du pétrole et du gaz. * NEXANS a annoncé mardi la signature d'un accord en vue de céder sa division Nexans Metallurgie Deutschland GmbH (NMD) au groupe allemand Mutares. * COMMERZBANK envisage de supprimer 7.000 emplois supplémentaires en plus des 4.000 suppressions de postes déjà annoncées l'automne dernier jusqu'en 2023, rapporte mardi le quotidien financier Börsen-Zeitung. * TRIGANO a annoncé lundi un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 45,7% à 391,8 millions d'euros en raison de la crise sanitaire du coronavirus et table sur activité soutenue au quatrième trimestre avec la levée des mesures de confinement. * ALLIANZ - Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "achat".

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.84% BOUYGUES Euronext Paris -0.53% NEXANS Euronext Paris 0.00% TRIGANO Euronext Paris +0.11% ALLIANZ XETRA +0.21% COMMERZBANK XETRA -0.23% MUTARES XETRA 0.00%