ATOS À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * ATOS a annoncé son intention de vendre l'essentiel de sa participation dans WORLDLINE soit environ 13,1% du capital du groupe de paiements, quelques heures après l'annonce par celui-ci du rachat amical d'INGENICO. * DAIMLER a déclaré lundi prévoir de reprendre le 10 février sa production en Chine, interrompue par les mesures prises face à l'épidémie de coronavirus. * BONDUELLE a annoncé que l'évolution de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité opérationnelle courante se situeraient, pour l'exercice 2019-2020, dans le bas de la fourchette évoquée en octobre. (Marc Angrand)

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +3.28% BONDUELLE Euronext Paris +0.92% INGENICO GROUP Euronext Paris -0.04% WORLDLINE Euronext Paris +0.70% DAIMLER XETRA +0.44%