LVMH EST À SUIVRE MERCREDI À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * LVMH - Le géant français du luxe a réuni mardi son conseil d'administration à Paris pour discuter de son offre de rachat du joaillier américain Tiffany dans le contexte de dégradation du marché américain liée à la pandémie de coronavirus, rapporte WWD, publication spécialisée du secteur de la mode. * RENAULT - L'octroi d'une garantie publique sur le prêt de cinq milliards d'euros sollicité par le groupe automobile ne s'accompagne pas de "contraintes très difficiles", a déclaré mardi sur France Info le président du constructeur, Jean-Dominique Senard. Goldman Sachs relève sa recommandation sur le titre à "achat". * LUFTHANSA a fait état mercredi d'une perte nette de 2,1 milliards d'euros au premier ministre en raison des effets sur le secteur des transports de la pandémie de coronavirus. * AXA a annoncé mercredi avoir proposé la réduction de son dividende à 0,73 euro contre 1,43 euro. * EDF a annoncé mardi avoir notifié la résiliation des contrats conclus dans le cadre de l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) la liant à trois fournisseurs d'énergie, dont TOTAL Direct Energie. * TECHNICOLOR a annoncé avoir obtenu l'ouverture d'une période de conciliation afin d'encadrer ses discussions avec ses créanciers et des investisseurs potentiels. * E.ON a annoncé avoir achevé le rachat des parts des actionnaires minoritaires d'INNOGY, ce qui conduira au retrait définitif de ce dernier de la cote. * LONZA - Le groupe suisse veut accélérer la mise au point de deux nouvelles lignes de production dédiées au candidat vaccin contre le COVID-19 de Moderna afin de pouvoir lancer la fabrication plus rapidement si le projet aboutit, a déclaré son président à Reuters. (Marc Angrand)

