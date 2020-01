Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 31/01/2020 à 09:25









JCDECAUX EST À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ELIS a annoncé jeudi un chiffre d'affaires 2019 en hausse de 4,7% à 3,382 milliards d'euros. * JCDECAUX a annoncé jeudi un chiffre d'affaires organique ajusté 2019 en hausse de 2,0%. * MERSEN a annoncé jeudi un chiffre d'affaires 2019 en hausse de 8,2% à 950 millions d'euros. * CHARGEURS a annoncé jeudi un chiffre d'affaires 2019 en hausse de 9,2% à 626,2 millions d'euros. * BANCO SABADELL a annoncé jeudi une perte de 15 millions d'euros au T4 2019 contre un bénéfice de 80 millions d'euros en raisons de provisions pour créances douteuses plus importantes que prévu et de pertes pour sa filiale britannique TSB. * TRATON, filiale de poids lourds de VOLKSWAGEN, a annoncé jeudi avoir proposé de racheter le solde du capital du constructeur américain Navistar International qu'il ne possède pas encore au prix de 35 dollars par action, soit 2,9 milliards de dollars (2,63 milliards d'euros). (Service Marchés)

Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris -1.28% JCDECAUX SA. Euronext Paris +1.25% ELIS Euronext Paris 0.00% MERSEN Euronext Paris -2.92% BANCO SABADELL Sibe -11.59%