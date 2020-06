Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 17/06/2020 à 08:07









KERING, À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * Les VALEURS AUTOMOBILES pourraient réagir aux chiffres mensuels des ventes de voitures en Europe attendus à 06h00 GMT. * KERING a annoncé mardi l'entrée à son conseil d'administration de l'ancien directeur général de Credit Suisse Tidjane Thiam, de l'actrice Emma Watson et de Jean Liu, la présidente de la plate-forme chinoise de commerce en ligne DiDi Chuxing. * BHP a annoncé mercredi que David Lamont deviendrait son directeur financier début décembre. Il succédera à Peter Beavenaid, qui va démissionner. * IBERDROLA a annoncé avoir offert 828 millions de dollars australiens (504 millions d'euros) pour racheter le spécialiste australien de l'énergie renouvelable Infigen, renchérissant ainsi sur l'offre du conglomérat philippin Ayala. * WILLIAM HILL - Le groupe britannique de paris a lancé mardi une émission d'actions nouvelles pouvant représenter jusqu'à 20% de son capital après avoir annoncé une légère amélioration de l'évolution de son chiffre d'affaires grâce à la reprise des courses hippiques et du championnat allemand de football.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.