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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 07:07
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Le logo de l'opérateur boursier Euronext sur un immeuble du quartier financier de la Défense, à Courbevoie

Le logo de l'opérateur boursier Euronext sur un immeuble du quartier financier de la Défense, à Courbevoie

Les valeurs ‌à suivre lundi à la Bourse ​de Paris et en Europe :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, ​a appelé samedi les entreprises spécialisées dans l'intelligence ​artificielle (IA) à ralentir le ⁠rythme auquel elles améliorent les capacités ‌de leurs modèles afin de gagner du temps pour gérer ​les risques ‌associés à leur développement.

Le directeur ⁠général d'OpenAI, Sam Altman, a par ailleurs annoncé au cours du week-end que ⁠la ‌start-up ne ferait pas son entrée ⁠en Bourse en 2026, comme ‌prévu initialement, invoquant des préoccupations ⁠en matière de sécurité liées à ⁠l'IA.

* CAPGEMINI ‌a annoncé samedi avoir conclu un ​accord avec ‌ITC Federal, fournisseur américain de services et de solutions numériques ​pour les agences fédérales chargées de sécurité intérieure et ⁠de défense, en vue de lui céder sa filiale Capgemini Government Solutions (CGS).

* HERMES - Alphavalue a abaissé da recommandation à "ajouter" contre "acheter".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:

(Rédigé par ​Diana Mandia)

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