L'ORÉAL EST À SUIVRE À PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * BNP PARIBAS a fait état mercredi de résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre 2019 grâce à ses activités de marché mais a prévenu s'attendre pour cette année à une baisse de ses revenus dans la banque de détail. * VINCI a déclaré mercredi viser pour cette année une croissance de son chiffre d'affaires et de son résultats plus limitées qu'en 2019. * L'ORÉAL a annoncé mardi être entré en négociations exclusives avec Impala, holding d'investissement fondé par Jacques Veyrat, en vue de la cession de la marque Roger & Gallet. * LVMH - Les actionnaires du joaillier américain Tiffany ont approuvé mardi l'offre d'achat soumise par le numéro un mondial du luxe. La finalisation de l'opération reste prévue pour le milieu de cette année. * INFINEON TECHNOLOGIES - Le groupe allemand de semi-conducteurs a publié des résultats trimestriels conforme aux attentes au titre du premier trimestre son exercice fiscal décalé et confirmé prévoir une croissance de 5% de son chiffre d'affaires annuel. * SIEMENS a annoncé mardi le rachat de la participation de 8,1% de l'espagnol IBERDROLA dans SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY pour 1,1 milliard d'euros dans la perspective d'une fusion de ce dernier avec sa propre division d'énergie. * ABB a publié mercredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus par l'amélioration de sa marge d'exploitation. * NOVO NORDISK - Le groupe danois, numéro un mondial du traitement du diabète, a fait état d'un bénéfice d'exploitation trimestriel légèrement inférieur aux attentes et dit prévoir une croissance de 3% à 6% de son chiffre d'affaires en monnaie locale cette année. (Marc Angrand)

