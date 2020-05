Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 13/05/2020 à 09:17









L'ORÉAL EST À SUIVRE À PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * L'ORÉAL a annoncé mardi renoncer à augmenter son dividende au titre de 2019, alors qu'il avait proposé de le relever de 10,4%, ainsi qu'à tout rachat d'actions cette année. * LAGARDERE - Arnaud Lagardère, associé commandité et gérant de Lagardère, prévient dans une interview publiée mardi par les Echos qu'il s'opposera "personnellement" à tout démantèlement de son groupe, cible du fonds activiste Amber Capital, devenu premier actionnaire avec environ 18% du capital. * COMMERZBANK a fait état mercredi d'une perte nette plus importante que prévu, de 295 millions d'euros au premier trimestre, alors que la banque allemande en pleine restructuration doit affronter les conséquences de l'épidémie de coronavirus sur son activité. * RENAULT - Le partenaire japonais Nissan prévoit de réduire ses coûts fixes de 2,8 milliards de dollars (2,6 milliards d'euros) par an dans le cadre de son plan de restructuration qui doit être présenté le 28 mai, rapporte mercredi Bloomberg News. * EIFFAGE a déclaré mardi s'attendre à une "forte dégradation" de son activité au deuxième trimestre et à un recul de ses résultats sur l'ensemble de l'année. * JCDECAUX a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 13,9% et s'est dit incapable de fournir une indication sur l'évolution trimestrielle de son CA en raison de l'épidémie de COVID-19. * EDENRED a annoncé mercredi le rachat des activités d'avantages aux salariés de Cooper Card au Brésil. * ROTHSCHILD & CIE a fait état d'une baisse de 6% de ses revenus au premier trimestre à 416,4 millions d'euros et dit s'attendre à un impact "significativement négatif" de l'épidémie sur le groupe. * EXOR - La holding de la famille Agnelli a annoncé mardi qu'elle conserverait le contrôle du réassureur PartnerRe, le groupe mutualiste français Covéa l'ayant informé que le contexte que "le contexte ne permet pas de réaliser le projet d'acquisition de Partner Re selon les termes initialement envisagés". * VOLVO - Le constructeur de poids lourds a annoncé mardi soir renoncer à distribuer un dividende au titre de 2019 en raison de l'incertitude liée à la pandémie de coronavirus. * VOLKSWAGEN - Porsche a annoncé mardi avoir augmenté sa participation dans le groupe automobile à 53,3%. * SALVATORE FERRAGAMO - Le groupe italien s'est déclaré mardi incapable de donner des indications sur l'évolution de ses ventes cette année après un premier trimestre marqué par une chutre de 82,2% de son excédent brut d'exploitation (Ebitda). * TUI - Le groupe de tourisme a indiqué mercredi avoir besoin de réduire de 30% ses coûts fixes et que des milliers d'emplois seraient supprimés afin de s'adapter au contexte de crise lié au coronavirus. * ABN AMRO - La banque néerlandaise a annoncé mercredi une perte de 395 millions d'euros pour le premier trimestre 2020, plombée par des provisions pour prêts de 1,1 milliard d'euros qui comprennent des pertes sur deux gros dossiers de clients individuels. * ASTON MARTIN a fait état mercredi d'une perte avant impôts de 119 millions de livres au premier trimestre en raison de la chute de près d'un tiers de ses ventes liée à la pandémie de coronavirus et au déstockage des concessionnaires. * A.P. MOLLER MAERSK - Le géant du transport maritime a averti mercredi d'une chute des volumes mondiaux de conteneurs en raison de la pandémie de coronavirus après avoir annoncé une stabilité de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en ligne avec les attentes. (Marc Angrand)

