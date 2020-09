Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 29/09/2020 à 09:19









AIR FRANCE-KLM À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * VEOLIA/SUEZ/ENGIE - Le fonds Amber, actionnaire d'Engie, a exhorté mardi le conseil d'administration de l'énergéticien français à prendre une décision définitive d'ici mercredi au sujet de l'offre de Veolia sur l'essentiel de sa participation dans Suez. * LVMH a contre-attaqué lundi contre Tiffany devant la justice du Delaware, arguant que la mauvaise gestion du joaillier américain pendant la pandémie de coronavirus l'autorisait à abandonner son projet de rachat à 16 milliards de dollars (13,7 milliards d'euros). * FIAT CHRYSLER va verser une pénalité civile de 9,5 millions de dollars pour mettre fin aux accusations selon lesquelles le constructeur automobile a induit les investisseurs en erreur en ne révélant pas avoir mené seulement un examen limité pour vérifier sa conformité aux normes sur les émissions. * AMUNDI - RBC entame son suivi avec une recommandation à "surperformer" et un objectif de cours à 71 euros. * AIR FRANCE-KLM - HSBC dégrade sa recommandation à "alléger" contre "conserver" et abaisse son objectif de cours à 2,5 euros contre 3,5 euros. * TARKETT a annoncé lundi anticiper des résultats annuels supérieurs aux attentes du marché compte tenu des niveaux actuels d'activité et du rythme de réduction des coûts depuis le début du troisième trimestre. Le groupe s'attend à ce que la rentabilité du T3 soit préservée avec une marge d'Ebitda ajusté supérieure à celle de l'année dernière. * QUADIENT a fait part lundi d'un chiffre d'affaires en baisse de 12,8% en organique à 485 millions d'euros au premier semestre et d'un résultat net en baisse à 21 millions d'euros et prévoit une baisse organique du chiffre d'affaires annuel d'environ 10% par rapport à 2019. * FNAC DARTY a annoncé lundi être entrée en négociation exclusive avec Mirage Retail Group en vue de la cession de sa filiale néerlandaise BCC, une marque d'électronique grand public, pour "un prix symbolique". (Service Marchés)

