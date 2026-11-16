Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* CARMILA CARM.PA - Le groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux a annoncé lundi avoir signé un accord avec IGD IGD.MI dans le cadre duquel il va échanger des actions avec Coop Alleanza 3.0, l'actionnaire principal de son concurrent italien, en vue de créer une structure à dimension européenne disposant d'environ neuf milliards d'euros d'actifs.

* EXOSENS EXENS.PA - Le fabricant français d'instruments d'optique a annoncé lundi avoir enregistré une commande de Theon Sensors, filiale de THEON INTERNATIONAL THEON.AS , pour 25.000 tubes intensificateurs de lumière destinés à équiper des dispositifs de vision nocturne.

* SOLVAY SOLB.BR - Barclays a relevé lundi sa recommandation sur le titre du groupe chimique belge à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer".

* PROSUS PRX.AS - Citigroup a repris lundi le suivi de la valeur avec une recommandation à acheter et un objectif de cours de 51 euros.

* ASTRAZENECA AZN.L - Le laboratoire britannique a supprimé environ 600 postes au sein de ses équipes commerciales chargées des domaines respiratoire et immunologique aux États-Unis, dans le cadre de son programme de réduction des coûts sur trois ans, a rapporté vendredi Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* FNAC DARTY FNAC.PA - Le détaillant français a annoncé vendredi réunir les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général et nommer Enrique Martinez président du conseil d'administration, celui-ci conservant ses fonctions de directeur général et devenant ainsi président-directeur général.

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(Rédigé par Augustin Turpin)