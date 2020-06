Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 15/06/2020 à 08:11









EASYJET, À SUIVRE À LA BOURSE DE LONDRES PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices signalent une ouverture en nette baisse : * TOURISME - Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé dimanche une accélération du déconfinement dès lundi, ce qui se traduit notamment par la réouverture des bars et des restaurants à Paris, une mesure attendue par le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, particulièrement pénalisé par les semaines de confinement. * ASTRAZENECA a signé avec l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas un contrat portant sur la fournitures de 400 millions de doses du vaccin qu'il développe en partenariat avec l'université d'Oxford, ont annoncé samedi les pays signataires et le groupe pharmaceutique. * PSA a annoncé samedi travailler à une solution alternative au transfert de salariés polonais sur son site de Hordain, dans le Nord de la France, destiné à accompagner la montée en cadence de la production de l'usine après l'arrêt provoqué par le coronavirus. Cette décision a provoqué une vive émotion chez certains syndicats et au sein du gouvernement, et le groupe aura recours à la place à des intérimaires. * ORANGE considère qu'il pourrait développer sa présence en Afrique et se donne quelques mois pour y avancer ses pions, a déclaré son PDG, Stéphane Richard, dans un entretien accordé aux Echos. * UNILEVER a annoncé lundi qu'il allait investir un milliard d'euros dans des projets liés au changement climatique et qu'il comptait atteindre la neutralité carbone sur tous ces produits d'ici à 2039, soit 11 ans avant la date limite fixée par les accords de Paris. * EASYJET reprend les airs lundi avec ses premiers vols depuis le 30 mars sur un petit nombre de destinations, essentiellement intérieures. * SOLOCAL a annoncé lundi avoir demandé la suspension de la cotation de ses titres "dans l'attente d'un accord sur le renforcement de sa structure financière". * ALBIOMA a fait savoir qu'il intégrerait le SBF 120 après la clôture de vendredi. * BNP PARIBAS, SOCIETE GENERALE - Barclays a abaissé sa recommandation sur les deux valeurs à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne". (Marc Angrand et Blandine Hénault)

Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris -2.00% BNP PARIBAS Euronext Paris -3.92% SOCIETE GENERALE Euronext Paris -4.50% SOLOCAL Euronext Paris 0.00% ORANGE Euronext Paris -1.92% PEUGEOT Euronext Paris -2.97% ASTRAZENECA LSE -0.38% EASYJET LSE -2.43% UNILEVER LSE -1.82%