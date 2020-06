Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 23/06/2020 à 08:56









SANOFI EST À SUIVRE À PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * SANOFI a annoncé s'attendre à obtenir l'approbation du vaccin contre le COVID-19 sur lequel il travaille avec le britannique GlaxoSmithKline d'ici au premier semestre de l'année prochaine. Il a par ailleurs annoncé mardi un renforcement de son partenariat avec Translate Bio afin de développer des vaccins à ARN messager pour la prévention des maladies infectieuses. * LONDON STOCK EXCHANGE - La Commission européenne a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet de rachat de Refinitiv, entreprise de données et d'analyses financières, par l'opérateur de la Bourse de Londres, London Stock Exchange, pour 27 milliards de dollars (24 milliards d'euros). (Service marchés)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.69% LSE GROUP LSE +1.49%