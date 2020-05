Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 08/05/2020 à 07:51









AIR FRANCE-KLM EST À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS a annoncé vendredi avoir remporté 299 commandes nettes sur la période janvier-avril. * AIR FRANCE-KLM a annoncé jeudi avoir finalisé un financement de sept milliards d'euros pour permettre à Air France de surmonter la crise liée à la pandémie de coronavirus. * SIEMENS a fait état vendredi d'une baisse de 18% du bénéfice de ses activités industrielles au deuxième trimestre de son exercice. Le conglomérat a retiré ses prévisions annuelles et prévenu que l'impact de la crise du coronavirus serait "encore plus fort" dans les semaines à venir. * SAFRAN a annoncé jeudi le licenciement de 3.000 employés au Mexique alors que l'industrie aéronautique fait face à un déclin sans précédent de la demande provoqué par la crise sanitaire liée au coronavirus. * ING a fait état vendredi d'une baisse de 35,7% de son bénéfice avant impôts, à 1,02 milliard d'euros au premier trimestre, plombé notamment par une hausse des provisions pour créances douteuses dans le contexte de l'épidémie du coronavirus.

