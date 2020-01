ALSTOM EST À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en légère hausse :

* PSA fait état jeudi d'un recul de 10% de ses ventes mondiales en volume en 2019, plombées par une réduction de moitié des ventes en Chine et Asie du Sud-Est et une baisse en Europe.

* ALSTOM a annoncé jeudi s'attendre à une hausse de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité inférieures à ses objectifs à moyen terme sur l'ensemble de son exercice fiscal 2019/2020.

* CREDIT AGRICOLE démantèlera le 2 mars 35% du mécanisme de garantie "switch" mis en place entre les caisses régionales et Crédit Agricole S.A, a annoncé mercredi la banque française.

* AIRBUS estime que la demande pour son long-courrier A330neo est suffisante pour maintenir sa production stable, a déclaré mercredi à Reuters le directeur commercial du groupe européen Christian Scherer.

* SOLOCAL a annoncé mercredi une croissance de ses ventes Digital de 7% au quatrième trimestre, ce qui permet au groupe d'atteindre une stabilisation des ventes de ce segment sur l'ensemble de l'année 2019.

* GEBERIT - Le groupe suisse de sanitaires et de plomberie a annoncé jeudi une croissance organique de 1,9% au quatrième trimestre grâce à une forte croissance des ventes au Europe de l'Est et en Italie.

* ARKEMA - Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

* INFINEON - Barclays relève sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer"

* NEOEN - Société générale abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et relève l'objectif de cours à 30 euros contre 27,50 euros.

* CAMPARI - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et relève l'objectif de cours à 10 euros contre 8,50 euros.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)