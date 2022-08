Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Lundi 8 août 2022

(AOF) - Axa

Axa (+4,59%) a affiché la semaine dernière l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40, l'assureur ayant annoncé plus tôt que prévu un nouveau programme de rachat d'actions plus important qu'anticipé. Il a fait cette annonce à l'occasion de la présentation de comptes semestriels plus solides que prévu malgré l'impact de 300 millions d'euros de la guerre en Ukraine. Cet impact est conforme aux attentes. " Les résultats d'AXA sont significativement supérieurs aux attentes dans toutes les régions et toutes les activités. " a commenté Jefferies.

Crédit Agricole

L'action Crédit Agricole SA a enregistré la plus forte hausse du CAC 40 la semaine dernière, s'adjugeant 8,40% grâce à une performance trimestrielle meilleure qu'attendu. Le deuxième trimestre a en particulier été marqué par une activité record dans la Banque de financement et d'investissement, soutenue par les métiers de taux, crédit, changes et matières premières. Entre avril et juin, le résultat net part du groupe a augmenté de 0,4% à 1,976 milliard d'euros, dépassant nettement le consensus s'élevant à 1,18 milliard d'euros.

Ubisoft

L'action de l'éditeur de jeux vidéo, Ubisoft, a bondi de près de 12% la semaine dernière à la faveur d'une information de Reuters selon laquelle le groupe chinois Tencent souhaiterait se renforcer au capital. Il détient déjà 5% d'Ubisoft depuis 2018. Tencent souhaiterait acheter une partie de la participation de 15% des frères Guillemot, qui sont les principaux actionnaires. Selon deux des sources citées par Reuters, Tencent serait prêt à proposer 100 euros par action pour se renforcer dans Ubisoft. Interrogé par AOF, Ubisoft n'a pas souhaité faire de commentaires.