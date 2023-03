Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Lundi 3 avril 2023

(AOF) - Argan

La foncière spécialisée en développement et location d'entrepôts publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Biosynex

Le spécialiste dans la conception et la distribution de tests rapides annoncera ses résultats annuels.

Bio-UV

Le spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau communiquera ses résultats annuels.

Crédit Agricole

Crédit Agricole Immobilier a concrétisé l'acquisition de Sudeco annoncée le 14 mars 2023. Sa filiale, CAI Corporate et Promotion (CAICP), a signé l'acte définitif d'acquisition de Sudeco, acteur du Property Management (syndic, gestion locative et technique) et spécialiste de l'immobilier commercial, auprès de Casino Immobilier. Cette signature intervient après consultation des instances représentatives du personnel de Sudeco.

Dékuple

L'expert du data marketing cross-canal présentera ses résultats annuels.

Delfingen

Delfingen, équipementier automobile spécialiste solutions de protection des réseaux embarqués et des tubes pour transfert de fluides, annonce un résultat opérationnel courant 2022 en baisse de 13% à 21,1 millions d'euros. Ce qui fait ressortir une marge de 5% contre 6,6% en 2021. Le chiffre d'affaires ressort à 417,1 millions d'euros, en hausse de 15 % sur un an. Pour 2023, l'objectif est un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros, en croissance interne de près de 8%, et une marge opérationnelle courante de 6% contre 5% en 2022 et 6,6% en 2021.

DLSI

Groupe DLSI a dévoilé un résultat net part du groupe de 4,79 millions d'euros en 2022, à comparer avec 2,94 millions d'euros sur l'exercice précédent. Le résultat opérationnel a bondi de 46,90% à 7,45 millions d'euros. Il représente ainsi 3,8 % du chiffre d'affaires consolidé à comparer à 2,6 % en 2021. Déjà publié, le chiffre d'affaires consolidé du spécialiste du travail temporaire s'est établi à 196,7 millions d'euros en 2022, en hausse de 0,9%. DLSI a généré aussi un niveau de trésorerie record de 26,9 millions d'euros.

Theradiag

Le spécialiste du diagnostic in vitro rendra compte de ses résultats annuels.