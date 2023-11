Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Lundi 20 novembre 2023

(AOF) - ADP

ADP annonce que le trafic groupe, incluant les chiffres de la filiale TAV Airports, est en hausse de 10,9 % en octobre, à 30,3 millions de passagers, soit 101,1 % du trafic de 2019. Le trafic de Paris Aéroport (CDG + Orly) affiche une hausse de 8,3 %, à 8,9 millions de passagers, soit 96,0 % du trafic de 2019.

Biophytis SA

Biophytis SA a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) par émission d'Actions à Bons de Souscription d'Actions Remboursables (ABSAR), dont le montant, prime d'émission incluse, s'élève à environ 1,96 million d'euros.

Freelance.com

Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Genomic Vision

Genomic Vision annonce qu'à sa demande signalée le 3 novembre dernier, le Tribunal de Commerce de Nanterre a décidé ce 15 novembre 2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'exploitation de la société se poursuit pendant la période d'observation, conformément aux dispositions légales, et la suspension de la cotation des actions, effective depuis le 6 novembre 2023, reste maintenue.

Safran

Dans le cadre du projet d'acquisition des activités d'actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace, Safran a été informé de la décision du gouvernement italien d'exercer son "Golden Power" et de s'opposer ainsi à la vente à Safran de Microtecnica S.r.l, société regroupant les actifs localisés en Italie. Suite à cette décision, l'équipementier pour le secteur aéronautique reste engagé dans l'opération et travaille avec toutes les parties prenantes afin de déterminer les prochaines étapes. Le cas échéant, des informations complémentaires seront communiquées.

Sapmer

Sapmer a dévoilé un résultat net, part du groupe de 0,8 million d’euros au premier semestre contre 6,7 millions d’euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel du spécialiste de la grande pêche dans les eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises a également reculé, passant de 12,1 à 4,3 millions d’euros entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023. Les revenus ont augmenté d'un peu plus de 3% à 78,6 millions d'euros.

Schneider Electric

Schneider Electric a annoncé le lancement d'une émission d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la société (Oceanes) à échéance 2030, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal de 650 millions d'euros, pouvant être porté à un montant nominal maximal de 750 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de la société.

Solocal Group

Le Conseil d'administration de Solocal Group a nommé Cédric Dugardin aux fonctions de Directeur général. Il succèdera à Hervé Milcent qui quittera ses fonctions le 21 novembre 2023. Cédric Dugardin, administrateur du groupe depuis le mois de juin 2023, continuera d'exercer ses fonctions actuelles d'administrateur. Philippe Mellier, Président du Conseil a déclaré : "Le choix du Conseil d'administration s'est naturellement porté sur Cédric Dugardin, en raison de sa connaissance du groupe et de sa capacité à évoluer dans des contextes complexes et de transition".