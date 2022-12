Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Lundi 19 décembre 2022

(AOF) - EDF

EDF a ajusté le calendrier du projet de Flamanville 3 : le chargement en combustible nucléaire du réacteur est désormais planifié au premier trimestre 2024. En janvier, l'électricien avait déjà décalé de fin 2022 au second trimestre 2023 le chargement en combustible nucléaire. Retard signifie surcoût. L'estimation du coût à terminaison passe de 12,7 milliards d'euros à 13,2 milliards d'euros.

Elior Group

Elior Group a annoncé, dans un bref communiqué, avoir obtenu de ses banques un assouplissement du test de son ratio de levier (dette nette sur Ebitda) au 30 septembre 2023. Il passe à 6 au lieu de 4,5, a précisé le spécialiste de la restauration collective. Vendredi, Exane BNP Paribas a relevé son opinion sur la valeur à Achat. L'analyste rappelait que l'endettement du groupe concentrait une bonne partie des inquiétudes des investisseurs. Elior Group affichait un endettement financier net de 1,217 milliard d'euros au 30 septembre 2022, contre 1,108 milliard d'euros au 30 septembre 2021

Innate Pharma/Sanofi

Innate Pharma et Sanofi ont annoncé étendre leur collaboration pour le développement de cellules NK en Oncologie. Selon les termes du nouvel accord de licence, Innate recevra un paiement initial de 25 millions d'euros et jusqu'à 1,35 milliard d'euros en paiement d'étapes liés à l'atteinte d'objectifs précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les potentielles ventes nettes.

Piscines Desjoyaux

Piscines Desjoyaux annonce que son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2022 est stable et s'établit à 160,5 millions d'euros contre 160,9 millions d'euros pour l'exercice 2021. L'EBITDA s'établit à 34 millions d'euros et représente ainsi plus de 21 % du chiffre d'affaires. Son résultat opérationnel représente cette année 17.46 % du chiffre d'affaires contre 21.75 % sur le précédent exercice. Son résultat net part s'établit à 21,3 millions d'euros soit 13,3% du chiffre d'affaires contre 25,5 millions d' euros pour l'exercice clos au 31/08/2021 soit une diminution de 16.5 %.

SRP Groupe

Le Conseil d'administration de SRP Groupe s'est réuni le 15 décembre 2022, sous la présidence de David Dayan, Co-fondateur et Président-Directeur Général de SRP Groupe, et a décidé de coopter François de Castelnau au poste d'administrateur, en remplacement de Thierry Petit qui a fait part de sa décision de mettre un terme à ses fonctions d'administrateur. Le Conseil d'administration fait le choix d'une personnalité aux compétences largement reconnues depuis son entrée dans le groupe il y a plus de 3 ans. Cette nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée générale.

Virbac

Virbac a décidé de continuer d'accélérer en 2023 sur deux dimensions clés, la R&D et les investissements, dans le cadre de son plan stratégique 2030. En conséquence, le laboratoire pharmaceutique français dédié à la santé animale vise pour l'année prochaine un ratio " résultat opérationnel courant, avant amortissement des actifs issus des acquisitions " (EBIT ajusté) sur " chiffre d'affaires " se consolidant entre 13% et 14% à taux de change constants. Ce ratio est anticipé entre 14% et 15% cette année.

Voltalia

Voltalia, entreprise internationale des énergies renouvelables, se renforce en Ouzbékistan. En juillet 2022, Voltalia a participé à un appel d'offres, parrainé par la Banque mondiale par le biais du programme Scaling Solar de la SFI, pour une nouvelle centrale solaire à Uch-Uchak dans la région de Khorezm en Ouzbékistan. Voltalia a été informé par le gouvernement ouzbek avoir remporté l'offre pour cette nouvelle centrale de 123 mégawatts (100 mégawatts CA).