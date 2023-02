Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Lundi 13 février 2023

(AOF) - Agrogeneration

Fin janvier 2023, AgroGeneration, producteur de céréales et d'oléagineux basé en Ukraine, a terminé la récolte 2022, plus précisément la récolte du maïs. Ce retard dans la récolte a été causé par les difficultés météorologiques (pluies abondantes) à l'automne 2022, comme indiqué dans le communiqué du 30 novembre. Le rendement net du maïs s'élève à 8,2 tonnes par hectare, et la production nette totale des cultures atteint 8 400 tonnes. Fin décembre, le groupe a terminé la récolte de tournesol et de soja avec environ 480 tonnes de soja produites avec un rendement net moyen de 2,5 tonnes/ha.

Beneteau

Le spécialiste des navires de plaisance annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Cafom

Grâce à une solide croissance du pôle Outre-Mer (+3,5%) et à une résistance de l'activité e-Commerce en Europe continentale (-1,8%), le chiffre d'affaires trimestriel de Cafom ressort en croissance de 1,6%, à 110,8 millions d'euros. Le pôle de magasins en Outre-Mer a généré un chiffre d'affaires de 72,2 millions sur ce trimestre, en croissance de 3,5% par rapport au premier trimestre 2021/2022. À nombre de magasins constant (3 magasins ayant ouvert dans l'intervalle), le chiffre d'affaires dans cette région a progressé de 2%.

Cogra

Le producteur de granulés de bois publiera ses résultats du premier semestre.

Michelin

Le fabricant de pneumatiques communiquera ses résultats annuels.

Rothschild & CO

Le groupe dévoilera ses résultats annuels.

Spineway

Spineway confirme pour 2022 un chiffre d'affaires annuel de 7,4 millions d'euros en progression de 73% par rapport à l'année 2021. Le spécialiste des gammes d'implants et d'instruments chirurgicaux pour les pathologies sévères de la colonne vertébrale souligne que son taux de marge brute sur les ventes " poursuit son amélioration " et progresse de 1,4 point à 69 %, avec 5,1 millions d'euros de montant. Le groupe affiche une perte d'exploitation de 3,2 millions d'euros, du fait des dépenses liées à l'intégration de Spine Innovations et de " l'intensification des investissements ".

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques rendra compte de son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.