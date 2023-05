Les valeur à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 25 mai 2023

(AOF) - ALD

ALD annonce qu'à la suite des résolutions approuvées à l'Assemblée Générale du 24 mai 2023, Pierre Palmieri, Directeur général délégué de Société Générale, est nommé Administrateur, remplaçant Didier Hauguel qui a annoncé son intention de démissionner de son mandat à compter de la présente Assemblée. Pierre Palmieri a également été élu en tant que Président du Conseil d'administration d'ALD remplaçant Diony Lebot, Directrice générale déléguée de Société Générale " à la suite des changements récents de gouvernance du groupe Société Générale ".

Coface

Le groupe rendra compte de ses résultats du premier trimestre.

Dassault Aviation

Le Conseil d'administration de Dassault Aviation a décidé de réduire le capital de la société par annulation de 556.179 actions propres détenues au nominatif. Elles représentent 0,67% du capital social. Cette réduction de capital a pris effet ce 24 mai. Le capital social de Dassault Aviation s'élève désormais à 66.017.423,20 euros, divisé en 82.521.779 actions de 80 centimes d'euro chacune, entièrement libérées.

Delta Drone

Delta Drone s'est engagée à mettre en place un financement d'obligations simples (les " OS ") à émettre par la Société et qui feront l'objet d'un mécanisme dit d'equitization grâce à l'exercice de bons de souscription d'actions dits d'equitization (les " BSAE2 ") avec un fiduciaire désigné, qui, après avoir reçu les actions issues de l'exercice desdits BSAE2, n'a pas vocation à rester actionnaire de la société. Les actions résultant de l'exercice des BSAE2 seront, en général, cédées sur le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action.

Derichebourg

Au titre du premier semestre de son exercice 2022-2023, Derichebourg a dévoilé un résultat net de 72 millions d'euros, en recul de 39,1% par rapport à l'an passé. Son Ebitda courant a diminué de 21,1% à 179,2 millions d'euros. Le spécialiste des services environnementaux a dégagé un chiffre d'affaires en repli de 12,7%, à 1,82 milliard d'euros. Une contraction qui s'explique par un recul de la division recyclage (-13,9%), partiellement compensée par une hausse de l'activité services aux collectivités (+16%).

Hunyvers

Hunyvers annonce être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de la société Marine Plaisance Service, un spécialiste de la vente de bateaux installé au cœur de la presqu'île de Lège-Cap Ferret (bassin d'Arcachon). Le spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs précise que cette opération, dont le closing définitif est attendu le 30 juin 2023, reste soumise à la satisfaction des conditions et procédures usuelles. Cette acquisition est la deuxième réalisée par Hunyvers dans le secteur du nautisme.

Netgem

Le spécialiste des solutions de télévision par internet divulguera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics SA annonce la fin du recrutement dans l'essai clinique de phase 2 TEDOPaM, promu et mené par le groupe Gercor, qui évalue Tedopi dans l'adénocarcinome pancréatique avancé ou métastatique (cancer du pancréas). La biotech précise que cet essai de phase 2 randomisé, non comparatif, a pour objectif d'évaluer Tedopi en association avec chimiothérapie. Le critère principal de l'étude est le taux de survie globale à un an, tandis que le critère secondaire majeur est la survie sans progression.

Pierre et Vacances

Le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme publiera ses résultats du premier semestre.

Ubisoft

L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a annoncé la commercialisation mondiale de son titre "Assassin's Creed Mirage" à compter du 12 octobre prochain. Il est dès à présent "disponible en précommande sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S et Xbox One, ainsi que sur PC via l'Epic Games Store et Ubisoft Store", a fait savoir l'éditeur. Pour l'exercice qui s'achèvera fin mars 2024, le groupe fondé par la famille Guillemot prévoit une "forte croissance" de son "net bookings", soit l'équivalent du chiffre d'affaires, et un résultat opérationnel d'environ 400 millions d'euros.

Voyageurs du Monde

Suite à l'annonce du 18 mai 2023, d'une cyber-attaque intervenue dans la nuit du 15 au 16 mai, le Groupe Voyageurs du Monde a repris l'essentiel de ses activités le 22 mai. "Nos outils de sauvegarde nous ont permis de réinstaller dès le lendemain de l'incident, notre système d'information, nos bases de données. Nous assurons un fonctionnement normal avec l'ensemble de nos clients : toutes nos agences sont connectées, la téléphonie, les mails ainsi que nos sites web fonctionnent, nous assurons les départs et nous répondons aux demandes de nouveaux voyages", a précisé la direction du groupe.