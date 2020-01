Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA vont faciliter les exportations d'armes à feu Reuters • 17/01/2020 à 22:24









WASHINGTON, 17 janvier (Reuters) - Les fabricants américains d'armes à feu pourront d'ici quelques jours exporter plus facilement leurs produits, y compris des fusils d'assaut et leurs munitions, à la suite d'un changement de règles annoncé vendredi par l'administration de Donald Trump. Cette évolution, envisagée depuis plus de 10 ans, consiste à transférer officiellement la supervision des exportations commerciales d'armes à feu du département d'Etat au département du Commerce, où les autorisations seront plus faciles à obtenir. La National Shooting Sports Foundation estime que cette réforme, qui devrait être publiée dans les jours à venir au Journal officiel des Etats-Unis, pourrait entraîner jusqu'à 20% de hausse des ventes d'armes américaines à l'étranger. (Mike Stone version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées AMRCN OUTDR BRND NASDAQ -1.77%